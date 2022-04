Marcos Coimbra diz que “órfãos de Moro votarão em Bolsonaro”

Para o sociólogo, do Instituto Vox Populi, a base eleitoral de Moro, identificada com a direita, irá para Bolsonaro. Previsão confirma-se com pesquisa Ipespe desta quarta edit

247 - O sociólogo Marcos Coimbra, do instituto Vox Populi, previu nesta terça-feira, no programa Giro das 11, da TV 247, que os votos do ex-juiz suspeito Sergio Moro na disputa presidencial irão migrar para Jair Bolsonaro: “os órfãos de Moro irão votar em Bolsonaro, porque detestam Lula e a esquerda”.

Coimbra explicou que “mesmo os moristas que não gostam do Bolsonaro irão votar nele, porque sempre votaram com a direita e não mudarão agora. A parcela que não for votar em Moro vai anular ou nem vai votar, mas é pouca representativa. O que não farão é votar em Lula”.

A previsão do especialista em pesquisas começou a confirmar-se nesta quarta-feira (6) quando o Ipespe divulgou o primeiro levantamento depois da desistência de Moro : Lula ficou onde estava (44%) e Bolsonaro saltou quatro pontos, de 26% para 30%.

Ciro Gomes (PDT) avançou de 7% para 9%, João Doria (PSDB) passou de 2% para 3% e Simone Tebet MDB) subiu de 1% para 2%. Todas essas oscilações, porém, estão dentro da margem de erro, de 3,2 pontos percentuais.

A pesquisa, realizada por telefone, ouviu 1.000 pessoas entre 2 e 5 de abril. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03874/2022.

Veja o cenário:

