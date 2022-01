Marcos Coimbra: "Lula joga parado e cresce, enquanto todos os demais diminuem quando se mexem"

Sociólogo comentou na TV 247 as últimas tendências em relação às candidaturas presidenciais edit

247 - Em entrevista à TV 247, o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi, comentou as últimas tendências de queda e crescimento dos pré-candidatos a presidente. Para ele, o ex-presidente Lula (PT) cresce e a movimentação de adversários faz com que eles mesmos diminuam nas pesquisas.

“Lula joga parado e cresce nas pesquisas, enquanto todos os demais candidatos diminuem quando se mexem. Bolsonaro inventou de fazer carga contra a vacinação contra crianças e só perdeu com isso”, disse.

“Moro parece um boneco de ventríloquo repetindo coisas mecanicamente. Na segunda escrevem sobre saúde para ele e ele fala; na terça sobre economia e ele fala. Mas fica patente que ele não entende patavina sobre nenhum dos assuntos sobre os quais fala”, completou Coimbra.

Segundo o sociólogo, quanto mais os adversários de Lula se mexem, mais perdem no jogo eleitoral.

