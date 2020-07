Marcos Coimbra: pesquisa revela que Brasil é muito melhor do que Bolsonaro

O presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, comentou a respeito da pesquisa de opinião pública lançada nesta terça-feira (14) que aponta rejeição a Jair Bolsonaro e sua incapacidade de solucionar a crise que assola o país. Na visão de Coimbra, “a pesquisa revela que Brasil é muito melhor do que Bolsonaro” edit

247 - O sociólogo e presidente do Vox Populi, Marcos Coimbra, comentou em participação no programa Giro das 11, da TV 247, a a pesquisa de opinião pública lançada nesta terça-feira (14) por seu instituto que aponta aumento da rejeição a Jair Bolsonaro, principalmente pela sua ineficiência para combater a crise econômica e a pandemia.

“A pesquisa mostra que o país não é isso que está no Palácio do Planalto, que falam o que falam e possuem o comportamento extremamente agressivo. O Brasil é muito melhor que Bolsonaro e essas pesquisas ajudam a ver isso”, apontou o presidente do Vox Populi.

Coimbra avaliou que "existe um Brasil obscurantista sim, mas ainda bem que é uma pequena parcela. algo entre 10% e 15%".

O desgaste dos militares por conta de sua opção de adesão ao governo Bolsonaro é brutal. Apenas 18% dos pesquisados dizem "confiar muito" nos militares. "É algo sem precedentes e mostra o equívoco da opção da cúpula militar do país", disse Coimbra.

A pesquisa da Vox Populi apontou números relevantes a respeito da rejeição a Bolsonaro e indica que a maioria da população atribui a Bolsonaro a responsabilidade pela crise sanitária decorrentes da pandemia do coronavírus e pela crise econômica nacional. 49% consideram negativo seu desempenho no combate à epidemia.

No levantamento, 46% dos entrevistados responderam preferir “um candidato contrário a Bolsonaro”, contra apenas 26% que preferem “um candidato alinhado” para as eleições municipais de 2020.

A pesquisa também indicou que mais de 80% da população discorda da iniciativa do governo Jair Bolsonaro de nomear um militar (general Eduardo Pazuello) para comandar o Ministério da Saúde.





