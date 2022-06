Marcos Coimbra: 'probabilidade­ de vitória de Lula no 1º turno tem aumentado consistentemente'

Apoie o 247

247 - O sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi, especializado em pesquisas de opinião, afirma em artigo publicado na CartaCapital nesta sexta-feira (17) que a 'probabilidade­ de vitória de Lula no 1º turno tem aumentado consistentemente desde o início do ano'.

O especialista explica as razões: "em primeiro lugar, porque as intenções de voto em Lula estão em crescimento. Em segundo lugar, o conjunto das pesquisas mostra que Bolsonaro não consegue crescer por nada que faça".

Coimbra cita também o esvaziamento da 'terceira via'. "A soma dos votos em outros nomes (sem considerar Ciro Gomes) foi de 15% para 5% dos válidos, entre janeiro e junho. O capitão melhorou 6 pontos porcentuais, de 28% para 34%, Ciro ficou igual e os demais foram para Lula. Resultado: Bolsonaro, que precisava ter um crescimento espetacular, reduziu a diferença para Lula em apenas 2 pontos. Ciro, que teria de subir estratosfericamente, não se moveu. Com isso, Lula se aproximou de uma vitória no primeiro turno, chance que aumentaria se a metade dos simpatizantes de Ciro, que pretende votar no petista no segundo turno, optar por fazê-lo já no dia 2 de outubro".

O presidente do Vox Populi ainda relata que "pesquisas qualitativas em andamento sugerem que parcelas crescentes do eleitorado sentem que não precisam de mais tempo para escolher entre Lula e Bolsonaro, não se mostram interessadas em conhecer 'novidades' de última hora e não veem Ciro Gomes como opção. Para a grande maioria do povo, quanto menos tempo tivermos desse capitão, melhor".

