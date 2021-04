Marcos Pontes reage ao corte no orçamento da Ciência: “um estrago” de graves consequências (vídeo)

Orçamento 2021 abre nova frente de crise no governo Bolsonaro. O ministro da Ciência e Tecnologia reclamou publicamente no Instagram neste sábado do corte de verbas para a ciência. “Pesquisa não é uma coisa que você pode ligar e desligar a chave assim” edit

247 - O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, abriu nova frente de crise no governo Bolsonaro ao reclamar publicamente neste sábado (24) do corte de verbas para a ciência no Orçamento federal de 2021. Ele falou em “estrago” de graves consequências.

“Pesquisa não é uma coisa que você pode ligar e desligar a chave assim”, afirmou, durante live no Instagram.

Pontes afirmou ainda: “Por que estou tão preocupado com orçamento? Coisas essenciais neste momento como vacina nacional, centro nacional de vacinas, como remédios nacionais, dependem, obviamente, de orçamento. Não dá para fazer isso sem orçamento. Nós já estamos fazendo no Brasil um valor de investimento que é menos de um décimo do que foi investido nos outros países no desenvolvimento dessas vacinas que estão por aí que não são de segunda geração, como a nossa, são de primeira geração. Com a categoria de nossos pesquisadores a gente consegue fazer coisas que são extraordinárias”.

Pontes destacou que todos os países desenvolvidos investiram de forma "constante e estável” em ciência, tecnologia e inovação. “Recurso para educação, ciência e tecnologia não é gasto, é investimento”.

Assista:

