Marcos Pontes tenta justificar encontro com deputada neonazista alemã: ‘irmão dela quer ser astronauta’

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse que a reunião com Beatrix von Storch foi agendada por solicitação da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que teria o convencido após dizer que a deputada alemã tinha um irmão que é astronauta. No entanto o irmão de Beatriz é piloto edit

247 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, usou as redes sociais para tentar justificar o encontro que teve com a deputada alemã Beatrix von Storch, do partido neonazista AfD (Alternativa para a Alemanha).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Pontes disse que a reunião foi agendada por solicitação da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que também se reuniu com Beatrix, em 22 de julho. O ministro afirmou que a congressista o convenceu após dizer que a deputada alemã tinha um irmão que é astronauta.

“Na semana passada, pra vocês entenderem, eu recebi uma ligação da deputada Bia Kicis falando assim: ‘Tem uma deputada alemã aqui no Brasil, que o irmão dela é astronauta e ela queria tirar uma foto contigo, para mandar pro irmão. Você consegue encaixar?’. Eu estava com a agenda cheia, mas falei, estou com a gente cheia, mas só pra tirar uma foto, eu encaixo o horário, não tem problema nenhum”, disse Marcos Pontes, que é tenente-coronel da FAB (Força Aérea Brasileira) e foi o 1º astronauta brasileiro, sul-americano e lusófono a ir ao espaço, em 2006.

O ministro cogitou a hipótese de ter estudado ou trabalhado com o irmão de Beatrix. No entanto, segundo ele, no encontro descobriu que, na verdade, o irmão da deputada alemã é piloto.

“Na verdade, ele não era astronauta. Ele quer ser astronauta. Ele é piloto de uma companhia chilena de aviação”, disse o ministro.

O dia que recebi uma deputada alemã para uma foto. A importância de saber ouvir a todos, mesmo que não concorde. A importância do respeito, de não fazer pré-julgamentos e de não discriminar. Não acredite em tudo que dizem por aí. Abs 👍👍🇧🇷🇧🇷



Assista: https://t.co/sa4jAsWtKx pic.twitter.com/a7zxxWrsj1 — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) July 28, 2021

