Maria do Rosário classifica decisão do STF como "corretissima": "turismo antivacina aqui não"

247 - A deputado federal Mária do Rosário (PT-RS) classificou a decisão do ministro Luís Roberto Barros, do Supremo Tribunal Federall (STF), como "corretissima" ao determinar a obrigatoriedade do passaporte da vacina contra Covid-19 para todo viajante que vier do exterior para o Brasil.

"Turismo antivacina aqui não. Decisão corretissima do STF. Se deixar Bolsonaro fazer o que quiser, não sobrará pedra sob pedra neste Brasil. Fora Genocida!", escreveu a parlamentar.

