'Marina seria muito bem-vinda', diz Ciro sobre vice

247 - O ex-ministro e presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que a também ex-ministra Marina Silva (Rede) seria “muito bem-vinda” para ser a vice na chapa encabeçada por ele. “Eu não tenho como, sem ofender, dizer que Maria seria uma vice, mas se ela pudesse vir me ajudar, ela seria certamente muito bem-vinda por cada militante nosso e por mim especialmente”, disse Ciro durante uma entrevista à BandNews.

“Marina Silva tem todos os dotes e talentos para ser uma grande presidente do Brasil. Sou amigo e admirador dela, e gostaria muito de caminhar com a Rede, que é o partido da Marina, nessa mudança no Brasil”, completou o pedetista. Apesar das declarações, Ciro ressaltou que ainda está à procura de um nome para compor a sua chapa.

O PDT lançou a candidatura de Ciro Gomes na última sexta-feira (21).