Marina Silva diz que Brasil fará história na COP 27, que terá presença de Lula

Cotada para voltar ao Ministério do Meio Ambiente, Marina diz que Brasil não fará mais chantagem com questão ambiental

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva diz em entrevista à Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (2) que "a questão climática agora é uma prioridade estratégica do mais alto nível de governo".

Marina deve participar da COP 27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela afirma que o governo que já foi demitido pelo povo brasileiro não tem mais o que dizer sobre a orientação da política ambiental brasileira

Com visão crítica severa sobre a atuação internacional do governo Bolsonaro na questão ambiental, Marina afirma que "o Brasil vai deixar de ir para a COP para fazer chantagem". "O Brasil vai fazer história", enfatiza.

"O Brasil vai para a COP para fazer história", conclui.

Para ela, o fato de Lula ter alçado o tema a um lugar de destaque no debate mostra não só uma atualização do discurso do presidente eleito, mas aponta também para a possibilidade de o país assumir protagonismo no cenário mundial.

Eleita deputada federal (Rede-SP) para a próxima legislatura, Marina não se manifesta sobre sua possível nomeação para voltar ao comando da pasta no governo Lula, enfatizando que suas contribuições são programáticas e não estão condicionadas à obtenção de cargos. Marina já apresenta uma série de estratégias que o novo governo pode adotar na COP 27. Entre as propostas de Marina, está o resgate da atuação do Brasil como mediador das negociações em temas desafiadores, como perdas e danos causados pelo clima.

