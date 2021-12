Marinha se cala sobre cessão de jet ski para as férias de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Edoardo Ghirotto, Metrópoles - A Marinha se recusou a comentar nesta quarta-feira (29/12) a cessão de um jet ski para Jair Bolsonaro passear por praias de Santa Catarina durante a semana. Bolsonaro transportou a filha Laura na garupa do jet ski e voltou a causar aglomerações, sem máscara, ao cumprimentar apoiadores nas praias.

A inscrição “Marinha do Brasil” podia ser vista na lateral do jet ski usado por Bolsonaro. A coluna questionou se a Marinha ofertou o jet ski ao presidente ou se o Palácio do Planalto requisitou o transporte, mas não houve resposta.

A Marinha também foi questionada sobre eventuais irregularidades no uso do jet ski para fins pessoais. Bolsonaro não cumpria nenhuma agenda oficial e usou o transporte somente para lazer. A pergunta não foi respondida.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE