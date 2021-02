'Markinhos Show', marqueteiro de Pazuello e hipnólogo, deixa o cargo

Marcos Eraldo Arnoud durou menos de um mês no cargo oficial. Segundo ele, uma proposta de trabalho no exterior o fez deixar o ministério da Saúde edit

247 - Marcos Eraldo Arnoud, conhecido como 'Markinhos Show', está de saída do ministério da Saúde.

“Ainda não há uma data certa, mas creio que até o final de março eu bato minha continência e sigo meu rumo. Já falei com o ministro [Eduardo Pazuello]”, disse Markinhos à Veja.

A reportagem mostra que ele recebeu uma proposta de trabalho no exterior, mas não foi revelado qual função desempenharia.

A entrada de Marquinhos na pasta foi formalizada no último dia 20. No entanto, desde dezembro ele já atuava como marqueteiro não-oficial do ministro Eduardo Pazuello.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, em seu site, “venda para o cérebro”, Markinhos se define como “Palestrante Motivacional, Master Coach, Análista em Neuromarketing, Especialista em Marketing, SEO, Hipnólogo, Mentalista, Practitioner em PNL, Músico, Empreendedor e Especialista em Marketing Político.”

