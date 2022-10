Marqueteiro de Bolsonaro em 2018 vai votar em Lula no 2º turno

Apoie o 247

247 - Marqueteiro que atuou na campanha de Jair Bolsonaro em 2018, Marcos Carvalho, que passou a trabalhar em campanhas de candidatos do PT na Bahia e em Sergipe, disse à coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles , que pretende votar no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da disputa presidencial deste ano.

Ele explicou que é próximo do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

“Sem dúvida nenhuma (votará no ex-presidente Lula)”, afirmou. “Minha base pessoal é mais progressista. E eu tenho grandes amigos na esquerda, o Carlos Siqueira. É uma relação mais próxima dos meus valores”, justificou.

Este ano, a “Epon Brasil Estratégia”, empresa do marqueteiro, trabalha em três campanhas, todas de candidaturas de esquerda, sendo o maior contrato com Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia, que pagou R$ 660 mil.

Sobre 2018, quando era sócio-diretor da “AM4 Brasil Inteligência Digital”, empresa que foi a principal fornecedora da campanha de Bolsonaro, explica: “Essa campanha de 2018 foi um desvio na rota. Muito mais para comprovar uma tese. Todo mundo estava muito ressentido pelo PT em 2018. Todo mundo muito influenciado pela Lava Jato”, disse o marqueteiro.

