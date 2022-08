Marqueteiro de Ciro, João Santana, é internado em SP com princípio de AVC

No passado, João Santana coordenou as campanhas vitoriosas de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT), em 2006, 2010 e 2014 edit

247 - O marqueteiro João Santana está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após sofrer um princípio de acidente vascular cerebral (AVC), informou o jornal O Globo , nesta quarta-feira, 10.

De acordo com o jornal, Santana, de 69 anos, deu entrada na unidade médica na terça-feira, 9.

Ele é responsável pela campanha eleitoral do candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes. No passado, coordenou as campanhas vitoriosas de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT), em 2006, 2010 e 2014, além da campanha de Hugo Chávez, na Venezuela, em 2012.

A equipe de Ciro afirmou que Santana não apresenta sequelas, mas segue em observação no hospital.

