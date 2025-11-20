Martha Graeff, namorada do banqueiro Vorcaro, preso pela PF, é ex de Aécio Neves

247 - Enquanto o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, era preso pela Polícia Federal na noite de segunda-feira (17), sua namorada, a influenciadora e modelo Martha Graeff, seguia a bordo de outro jato particular pertencente ao executivo.

Reportagem do jornal O Globo destaca que o avião em que Martha viajava, um Gulfstream G700 registrado em nome do banqueiro, havia decolado de Miami rumo à Europa e faria conexão antes de seguir para Dubai. No entanto, ainda sobre o Oceano Atlântico, nas proximidades do chamado Triângulo das Bermudas, a aeronave mudou de rota e retornou ao Brasil, após a equipe de bordo ser comunicada da prisão de Vorcaro.

A detenção ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF e pelo Ministério Público Federal para investigar fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master. Vorcaro é acusado de liderar um esquema que teria movimentado até R$ 12 bilhões, segundo estimativas da corporação.

Quem é Martha Graeff

A gaúcha Martha (ou Marta) Graeff, de 40 anos, vive em Miami e construiu uma carreira internacional como modelo, influenciadora digital e empresária. Com mais de 616 mil seguidores no Instagram, ela exibe uma rotina marcada por viagens, campanhas publicitárias e desfiles. Sua imagem está associada a marcas de moda, beleza e lifestyle.

Antes de se mudar para os Estados Unidos, Martha teve passagens pela imprensa brasileira. Em 2011, atuou como repórter do site do programa Domingão do Faustão, cobrindo bastidores e entrevistas.

Ela é mãe de uma menina de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador da NBA e DJ libanês Rony Seikaly. A influenciadora também já teve um relacionamento com o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, em 2017.

Carreira empresarial e o “shot da longevidade”

Em 2024, Martha ganhou destaque ao lançar um suplemento que dizia promover longevidade e bem-estar, tornando-se conhecida como “embaixadora do envelhecimento feliz”. O produto, batizado de “shot da longevidade”, foi criado em parceria com o médico americano Daniel Yadegar, especialista em medicina da longevidade com formação em Harvard.

A idealização do produto, segundo Martha, surgiu após uma viagem à Índia, sete anos antes, quando teve contato com a medicina ayurvédica. A empresa criada por ela foca no público feminino e expandiu sua presença no mercado de bem-estar nos EUA.

No centro da repercussão, mas fora da investigação

Apesar da proximidade com Vorcaro e do fato de utilizar aeronaves pertencentes ao banqueiro, Martha Graeff não é investigada no âmbito da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal reforçou que os alvos da investigação são Vorcaro, ex-executivos do Banco Master e envolvidos no suposto esquema que, segundo o Banco Central, foi identificado ainda em 2024.

A apuração acompanha suspeitas de que títulos de crédito falsos e CDBs com rentabilidade artificialmente inflada eram comercializados pela instituição, gerando prejuízos a fundos de investimento e entidades públicas.

Com a prisão de Vorcaro e a repercussão da mudança de rota do jato em que Martha viajava, o entorno do banqueiro voltou a ser alvo de atenção pública — sobretudo em razão do estilo de vida luxuoso exibido nas redes sociais e das propriedades avaliadas em centenas de milhões de reais, já destacadas por veículos de imprensa.