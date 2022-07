"Mas eu sou o Mario Frias!": ex-secretário destrata equipe médica ao ser negado banheiro exclusivo na UTI

Apoie o 247

ICL

Por Leo Dias, no Metrópoles - Chilique, exigência e desaforos! Foram assim os primeiros momentos da internação de Mario Frias no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, ao dar entrada na noite dessa segunda-feira, 4, após ter sofrido um ataque cardíaco. O ex-secretário Especial da Cultura, segundo fontes da coluna LeoDias, teria cometido grosserias com a equipe médica que o atendeu e com outros funcionários do lugar.

Conveniado por um dos planos de saúde mais baratos da Amil, Mario Frias chegou a pedir um banheiro exclusivo na UTI e esbravejou ao saber que não seria possível. “Esse banheiro todo mundo usa? Mas eu sou o Mario Frias“, teria dito ele a uma funcionária.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE