“Máscaras gigantes” distribuídas no Amazonas vira piada e governo promete novo modelo

Tamanho "gigante" de máscaras entregue a alunos da rede estadual de ensino no estado do Amazonas gerou diversos memes nas redes sociais

247- Após virar memes nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Educação do governo do Amazonas admitiu que houve falha na entrega de algumas mascaras a estudantes que retornaram às escolas para aulas presenciais na rede pública, na segunda-feira (10), após 146 dias com as atividades suspensas. A reportagem é do portal G1.

Segundo a secretaria, novos modelos serão entregues aos alunos sem ônus para o Estado. As máscaras 'gigantes' viralizaram nas redes sociais e geraram diversos memes com debochando do ítem.



