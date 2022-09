Mathias Alencastro fura bloqueio e diz, na Folha, que Bolsonaro é de extrema direita

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro é um político de extrema direita. A definição óbvia, que estava vetada pela Folha de S. Paulo desde a campanha presidencial de 2018, foi feita nesta segunda-feira pelo colunista Mathias Alencastro , no artigo "Jair Bolsonaro é de extrema direita".

"Muito além das variações nas sondagens, a desvinculação de Jair Bolsonaro (PL) da reserva inerente à instituição presidencial foi o verdadeiro fato político da semana do 7 de Setembro. Um processo simbólico, lançado pelo seu discurso abjeto no palanque oficial de Brasília, e prático, com a multiplicação da violência associada ao seu movimento. Ela se manifesta a nível local, com o assassinato de pelo menos dois militantes de esquerda por apoiadores de Bolsonaro, e nacional, pela multiplicação das ameaças contra lideranças estaduais e nacionais. O presidente sempre jogou na ambiguidade quando foi instado a condenar esses atos, como se estivesse deixando em aberto a possibilidade de um dia avalizá-los", escreve ele.

"Esses incidentes das últimas semanas precisam ser debatidos. A sociedade brasileira sofre de muitas patologias, mas a violência política jamais ganhou a amplitude de países como a Colômbia", prossegue.

