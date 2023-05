Mauro Cid silencia em depoimento à PF sobre caso das vacinas

Apoie o 247

247 - O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, silenciou durante depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (3) para explicar seu papel na suposta adulteração do cartão de vacinação do ex-chefe de governo. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Cid foi preso nesta quarta após operação da PF para investigar o caso, que envolve ainda outros auxiliares de Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Cid agiu à revelia, mas o argumento não convenceu Moraes.

As investigações apontam que Cid buscou contato com um grupo que manipulava cartões de vacina. Ele pediu que um registro falso fosse feito no seu nome e no de sua esposa, Gabriela Santiago Ribeiro Cid.

