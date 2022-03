MBL conversa com União Brasil após crise com Podemos gerada por áudios de Arthur do Val

Apoie o 247

247 - Diante da repercussão dos áudios misóginos do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, que teve de sair do Podemos, partido do ex-juiz parcial Sergio Moro, integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) conversaram nos últimos dias com o União Brasil sobre possível filiação de seus principais quadros, informou a Folha de S.Paulo.

A relação entre o movimento golpista e o Podemos, de Moro, ficou ruim após o vazamento dos áudios de Arthur.

“Um dos integrantes do MBL afirmou que a tendência segue sendo de permanência no Podemos, apesar da irritação do grupo com o ex-juiz Sergio Moro, que condenou de forma dura os áudios e disse que poderiam configurar até mesmo crime”, diz o Painel da Folha.

