MBL quer que Brasil adote medidas do presidente de El Salvador no Brasil

247 - O MBL (Movimento Brasil Livre) fará um documento defendendo a implantação no Brasil de políticas de segurança adotadas pelo presidente reeleito de El Salvador, Nayib Bukele, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O movimento mandou três integrantes, Renato Battista, Orlando Lima e Gabriel Costenaro, para acompanhar a reeleição de Bukele como presidente do país centro-americano, neste domingo (4).

Entre os pontos listados estão: redução da maioridade penal para 16 anos, punição para jovens que cometerem crimes hediondos ou reincidirem em delitos graves, trabalho para presos, criminalização da apologia a símbolos do crime organizado, isolamento de prisões com bloqueadores de sinal, construção de um centro de confinamento do terrorismo e aumento no tempo máximo de prisão.

El Salvador também privatizou o sistema prisional e adotou uma poítica de encarceramento em massa, inclusive de pessoas sem culpa formada.

A Política de segurança de Bukele tem sofrido críticas no mundo por não respeitar os direitos humanos.

