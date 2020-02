MBL tem cada vez menos apoio nas redes

O vereador Fernando Holiday (DEM) admitiu o menor engajamento do público do movimento e tentou uma justificativa: “muito provavelmente as pessoas estão começando a se cansar de discutir política a todo instante" edit

247 - O Movimento Brasil Livre (MBL), propulsor do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, tem cada vez menos apoio nas redes, de acordo com levantamento feito pelo Metrópoles.

O cientista político Lucas de Aragão avaliou que os fatores que permitiram a ascensão do MBL já não são tão presentes na realidade brasileira. “Quando eles surgiram, havia duas linhas de raciocínio político no Brasil: o petismo e o antipetismo. Eles conseguiram representar o antipetismo por um tempo, mas essa força se diluiu”.

Em entrevista ao Metrópoles, o vereador Fernando Holiday (DEM-SP) admitiu a queda de engajamento do público com o movimento e tentou uma justificativa: “Muito provavelmente as pessoas estão começando a se cansar de discutir política a todo instante. Era mais premente quando tinha o PT no governo, quando a população havia se cansado do governo. Como as coisas começaram a se ‘equilibrar’, começou a diminuir o engajamento”