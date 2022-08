MDB da Paraíba apoia Lula, que ressalta coragem do partido

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu ao senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), pré-candidato ao governo da Paraíba, pela “coragem” do apoio regional da legenda. As eleições no Estado são marcadas pela rivalidade entre o PT e o PSB.

O ex-presidente esteve presente, nesta terça-feira (2), em um palanque com o emedebista e com o ex-governador Ricardo Coutinho (PT), que é seu candidato ao Senado, em Campina Grande.

“Quero agradecer ao Veneziano, que em nome do MDB, mesmo tendo candidato a presidente, resolveu nos apoiar na Paraíba. Quero agradecer o gesto de coragem”, afirmou Lula.

Durante o evento, Lula voltou a chamar Jair Bolsonaro (PL) de fascista. informa o jornal O Estado de S.Paulo. “Ele sabe que ele está negando a urna. Ele não está com medo da urna eletrônica, porque ele sabe que a urna é uma coisa séria e está aprovada desde 1996. O que ele tem medo é do povo brasileiro”, afirmou.

O ex-governador Ricardo Coutinho, agora candidato a senador, pediu para que o eleitor abrace os candidatos regionais de Lula para fortalecer um eventual governo petista no Congresso.

“Precisamos derrotá-los, mas não apenas no segundo turno. Precisamos desmoralizá-los para que eles não tenham qualquer força para continuar a fazer tanto mal a este País”, disse.

