MDB debate frente contra Bolsonaro sem a esquerda

Membros do MDB querem que partido ocupe espaço abandonado pelo DEM na frente contra Bolsonaro, excluindo a esquerda

247 - Lideranças do MDB avaliam que o espaço de oposição de centro-direita a Bolsonaro é o principal legado da eleição na Câmara, que até agora não foi ocupado

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, setores do MDB defendem que o partido tente ocupar em 2022 o vácuo aberto pela retirada do DEM da liderança da frente de oposição formada no Congresso por ocasião das eleições à mesa da Câmara.

De acordo com essa avaliação, esse espaço é o principal legado da eleição na Câmara e que até agora não foi ocupado.

Na cúpula do MDB a avaliação é que qualquer articulação deve ocorrer no campo de centro, sem incluir as esquerdas.

