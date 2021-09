MDB, PSDB, DEM e Cidadania tentam extrair candidato da terceira via com série de eventos

Com uma série de debates, MDB, DEM, PSDB e Cidadania pretendem encerrar com a escolha de um nome para a disputa eleitoral de 2022 pela chamada "terceira via" edit

247 - Na tentativa de construir a chamada "terceira vai", os partidos MDB, DEM, PSDB e Cidadania vão realizar uma série de debates com lideranças do grupos. O evento pretende encerrar com a escolha de um nome para a disputa eleitoral de 2022.

O primeiro debate aconteceu na última sexta-feira (17), com a participação dos ex-presidentes Michel Temer, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, além dos ex-ministros Nelson Jobim e Moreira Franco.

"É uma medida embrionária de aproximação ideológica dos partidos, longe das fake news e da superficialidade do debate nas redes", afirma um dos articuladores do evento, o ex-deputado federal e presidente do conselho curador do Instituto Teotônio Vilela (PSDB), Marcus Pestana.

