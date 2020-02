MEC está em frangalhos e Weintraub é um nada, diz Haddad

247 – O Ministério da Educação está em frangalhos, diz o ex-prefeito e ex-ministro da Educação Fernando Haddad, em artigo publicado neste sábado na Folha de S. Paulo, em que ele conta a história do Enem e sua luta para acabar com o vestibular, criando um exame nacional muito mais abrangente.

Hoje, como todos sabem, o MEC, sob o comando do ministro Abraham Weintraub, vive uma de suas maiores crises, depois do fiasco do Enem 2019. "Mesmo para os muitos que têm Bolsonaro em baixíssima conta, a situação causa constrangimento e desalento.

O atual ministro não parece se dar conta da responsabilidade que tem sobre os ombros. Um homem sem visão, sem projeto, sem interlocutores, sem referências. Um nada", afirma.