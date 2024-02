MEC lança o Fies Social, programa para financiar até 100% das mensalidades de faculdades particulares

Apoie o 247

247 - Com o objetivo de financiar até 100% dos custos em cursos de faculdades particulares para estudantes de baixa renda, o Ministério da Educação (MEC) acaba de lançar o Fies Social, criado para garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

De acordo com G1, no caso dos estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo — o que corresponde a R$ 706 nos valores atuais — o programa poderá financiar até 100% dos custos cobrados pela instituição privada. O financiamento deverá ser de acordo com os limites de valores fixados pelo programa comum. Atualmente, o valor semestral máximo está em R$ 60 mil para Medicina e R$ 42,9 mil para os demais cursos. Já o valor mínimo é de R$ 300.

