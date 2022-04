MEC libera R$ 26 mi para empresa de aliado de Lira distribuir kit de robótica para escolas sem água ou internet

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) destinou R$ 26 milhões de recursos do Ministério da Educação (MEC) para a compra de kits de robótica, com custo unitário de R$ 14 mil, para escolas de pequenas cidades de Alagoas. Muitas das unidades de ensino, porém, não possuem sequer água encanada ou acesso à internet.

De acordo com a Folha de S. Paulo, todos os municípios alagoanos beneficiados com a verba possuem contratos “com uma mesma empresa de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), responsável por controlar em Brasília a distribuição de parte das bilionárias emendas de relator do Orçamento, fonte dos recursos dos kits de robótica”.

A empresa responsável pelos kits é a Megalic, registrada em nome de Roberta Lins Costa Melo e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió João Catunda (PSD), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ainda conforme a reportagem, o valor unitário dos kits está acima dos praticados pelo mercado e supera até mesmo os produtos de ponta de nível internacional.

”As cidades beneficiadas têm entre 2.749 e 11.954 matrículas. Todos os sete municípios contam com deficiências educacionais mais urgentes do que a adoção de projetos de robótica”, ressalta o texto. O periódico aponta, ainda, que os recursos foram liberados sem critérios técnicos e com uma celeridade sem igual.

Em quatro municípios os recursos foram empenhados ocorreram em dezembro e, nos demais, entre agosto e outubro do ano passado. O dinheiro foi depositado na conta das prefeituras entre fevereiro e março deste ano.

Em nota, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não tem envolvimento com a contratação de empresas pelos municípios.O Ministério da Educação e o FNDE não se pronunciaram sobre o caso.

