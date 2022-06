MEC retira R$ 220 milhões das universidades federais

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) informou nesta quinta-feira, 9, que as universidades federais perderão mais de R$ 220 milhões em seus orçamentos em razão do remanejamento de recursos pelo Ministério da Educação (MEC). A pasta anunciou, na semana passada, um corte de 7,2% no orçamento destinado a custeio e investimento de instituições federais de ensino superior. Agora, metade dos 7,2% serão bloqueados.

Com o bloqueio do orçamento, as universidades devem enfrentar problemas em setores básicos como pagamento de contas de água, luz, segurança e manutenção, além de investimentos em pesquisa, bolsas e auxílios a estudantes carentes.

"O MEC informou que metade dos 7,2% ainda bloqueados, o equivalente à 3,2% do orçamento discricionário, será remanejada para outros órgãos para pagamento de despesas obrigatórias, representando uma perda de mais de R$ 220 milhões em nossos orçamentos", informou a Andifes, conforme o jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o presidente da associação, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus Vinicius David, afirmou que a retirada de recursos torna a situação das universidades insustentável: "A situação que já era bastante preocupante, agora se torna insustentável. A Andifes trabalha para a reversão total do bloqueio, e vai agora redobrar esforços para obter a recomposição do valor cortado e o desbloqueio do valor ainda bloqueado, sem os quais fica inviável para as universidades manterem seus compromissos e atividades neste ano".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE