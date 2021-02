Média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil está acima de 1 mil há três semanas

247 - Por três semanas consecutivas a média de mortes pela Covid-19 no Brasil está acima de 1 mil. O país contabilizou 9.662.305 casos e 234.945 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa, com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil.

A informação é do consórcio de veículos de imprensa que divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta quarta-feira (10), segundo o G1.

