Médico bolsonarista chora em vídeo antes de ser preso por assediar mulher no Egito

Revista Fórum - O médico bolsonarista Victor Sorrentino, que assediou uma vendedora muçulmana, gravou vídeo pouco antes de ser preso, neste domingo (30), no Egito.

No vídeo ele afirma que “anteontem, com tudo o que aconteceu, via que a menina ficou muito mal, né? E ela me disse: ‘acho que o Miguel sentiu alguma coisa, que ele não dormiu a noite toda’. Ele dorme sempre e ficou super agitado, chorando”, lamentou.

O médico bolsonarista gravou um vídeo chorando antes de ser preso no Egito. pic.twitter.com/YFmZUkNvkL May 31, 2021

