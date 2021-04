Médico bolsonarista que escreveu “petista eu mato em plantão” aciona sites, Facebook e Twitter na Justiça

DCM - Após dizer em redes sociais que “petista em plantão, eu mato”, o médico bolsonarista Bernardo Pinto de Oliveira Souza resolveu se justificar processando os sites que publicaram a informação, revela o portal Viomundo.

Entre esses portais está o DCM. Twitter e Facebook também estão sendo processados pelo médico.

Os denunciantes da ameaça covarde e antiética são membros do diretório municipal do PT de Muriaé (MG).

Em mensagens um grupo de whatsapp, Bernardo diz:

“Dotorzinho de cu eh rola. C Caça Caça um jeito de arrumar um plano de saúde pq petista eu mato em plantão, viu”

“Qd c tiver morrendo lá, quero que vc grita luladrao e eu enfio o dedo no seu cu pra vê a lágrima escorrendo nos Zoi”.

“Petista trata-se assim”.

Após a publicização das mensagens, Bernardo Oliveira apagou os seus perfis nas redes sociais, mas os prints circulam nas redes.

Ao repórter Ivan Longo, da Revista Fórum, o médico confirmou ser o autor das mensagens, mas alegou terem sido feitas em um contexto de “brincadeira”:

“Foi uma brincadeira entre amigos num grupo de WhatsApp. Com quem eu brinquei, tenho muita intimidade para isso. Mas, como tudo é possível na internet, tiraram a minha fala do contexto e fizeram isso comigo. Uma irresponsabilidade”.

“Moro numa cidade pequena de interior e isso está causando uma exposição muito grande. Inclusive eu não trabalho fazendo plantão, o que prova mais uma vez que não tem fundamento ser sério o que está escrito. Eu friso que foi uma brincadeira entre amigos com muita intimidade, sem nenhuma conotação política ou profissional”.

Na ação que move contra os veículos de comunicação, os advogados de Bernardo Oliveira dizem:

— determinado integrante (não sabe quem é) do “Grupo dos Amigos” no whatsapp fez print de mensagens postadas no aplicativo e divulgou o conteúdo, “descontextualizando-o”

— Os cinco sites passaram a divulgá-lo, “sem que fosse adotado qualquer espécie de medida a prevenir a imagem e a intimidade do requerente, haja vista que sua imagem, nome completo e número de terminal telefônico foram expostos aos leitores, além de se notar, em todas elas, o tom politizado e excessivo de noticiar o conteúdo”.

–Integrantes do grupo manifestaram “apoio ao requerente, através de vídeos divulgados em redes sociais”, “inclusive, partidários de esquerda, tendo esclarecido o contexto das mensagens, aduzindo a retirada de contexto”.

–“o requerente e seus familiares passaram a ser alvo de perseguições e ameaças por parte de diversas pessoas”, “o que vem lhes causando inúmeros transtornos e grande sofrimento”.

Na ação, pedem a remoção em definitivo das postagens nos sites, no Twitter e no Facebook.

O Conselho de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) já abriu sindicância para apurar o caso, informou o portal Viomundo.

Segue a íntegra do posicionamento do CRM-MG:

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) tomou conhecimento da situação em questão por meio das redes sociais e instaurou sindicância para apuração do caso, em consonância com o Código de Processo Ético Profissional (CPEP).

Ainda de acordo com o CPEP a investigação ocorre em sigilo, tendo o médico amplo direito de defesa e ao contraditório. (…)

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.