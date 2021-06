Médico Brasileiro preso por assédio no Egito exercia ilegalmente a profissão em Portugal

247 - O médico bolsonarista Victor Sorrentino, preso no Egito por assediar uma mulher muçulmana, utilizava as redes sociais para oferecer consultas em Portugal sem que o diploma de medicina fosse validado no país. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, ele cobrava até 350 euros por consulta.

O nome de Victor Sorrentino, porém, não consta da lista de profissionais aptos a exercer a medicina legalmente em Portugal. Profissionais formados em universidades brasileiras precisam passar por um exame de validação do diploma para poderem exercer a medicina no país europeu.

Segundo a Ordem dos Médicos de Portugal, denúncias relacionadas ao exercício ilegal da medicina devem ser encaminhadas à Justiça.

