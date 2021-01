Médico indica a paciente vídeos de Alexandre Garcia e Rodrigo Constantino para tratamento precoce contra o coronavírus

Médico e atirador esportivo de Natal (RN), Bruno Matoso indicou a uma paciente com sintomas de coronavírus remédios sem comprovação científica e sugeriu que a mulher assistisse a dois vídeos no Youtube dos jornalistas Alexandre Garcia e Rodrigo Constantino, apoiadores de Jair Bolsonaro. Veja a recomendação dentro da matéria edit

No Saiba Mais - Uma parcela da categoria médica de Natal está indo além de receitar medicamentos sem comprovação científica para o combate a covid-19. É o caso do médico e atirador esportivo natalense Bruno Matoso. Durante a semana, atendendo no pronto-socorro do hospital Rio Grande, ele indicou a uma paciente com sintomas de covid remédios como Azitromicina e Ivermectina, ambos já rejeitados pela comunidade científica mundial no combate à pandemia, e ainda recomendou que a mulher assistisse a dois vídeos no Youtube dos jornalistas Alexandre Garcia e Rodrigo Constantino sobre orientações ao tratamento precoce da doença.

Garcia e Constantino não têm conhecimento técnico sobre o tema, são defensores radicais do presidente Jair Bolsonaro e vêm fazendo campanha em favor do chamado “kit-covid”, que inclui ainda a cloroquina e a hidroxicloroquina, medicamentos que também são inócuos no tratamento a covid-19, segundo as principais organizações nacionais e internacionais de saúde.

O médico Bruno Matoso foi candidato a vereador de Natal em 2020 pelo PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, mas obteve apenas 240 votos. Em vídeo divulgado em 30 de outubro, próximo das eleições, se disse “cristão e conservador”, chamou de “vírus chinês” o coronavírus, afirmou que ele e a esposa contraíram a covid-19, mas ressaltou que há uma doença ainda mais perigosa: o sistema.

Reprodução (no Saiba Mais)

Leia a íntegra no Saiba Mais

O conhecimento liberta. Saiba mais