Médico no MS diz que não vai atender eleitores de Lula: “se chegar morrendo no hospital, vai morrer”

247 - O clínico-geral bolsonarista Ygor José Saraiva afirmou em áudio que não vai atender pessoas que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. O médico atende no Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina, no interior de Mato Grosso do Sul. As informações são do Portal Estado de Minas.

"O Lula é bandido e quem vota em bandido, bandido é. Se votar no Lula e chegar morrendo lá no hospital, vai morrer. Não vou ajudar”, disse Ygor em mensagem vazada nas redes sociais.

O vereador Josenildo Ceará (PT) protocolou denúncias junto ao Ministério Público para apurar as falas do clínico geral.

