Médico vice-presidente do Conselho Federal de Medicina é bolsonarista filiado ao PSL

247 - Terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Emmanuel Fortes é filiado ao PSL, ex-partido de Jair Bolsonaro. Fortes foi o representante do CFM na reunião promovida pela secretária de Gestão e Trabalho, Mayra Pinheiro, a "capitã cloroquina", em julho de 2020, com o objetivo de propagandear o uso de cloroquina no tratamento da Covid-19. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

O encontro teve representantes dos planos de Saúde Hapvida e Unimed Fortaleza, que na época distribuíam em massa o chamado "kit Covid". "Quero fazer uma referência aqui. O prefeito de Porto Feliz e o prefeito de Pilar, a minha cidade, adotou precocemente essas pesquisas, e os resultados são consideráveis", afirmou.

