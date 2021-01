Médico viraliza nas redes sociais após perder paciência com negacionista: “Chega uma hora que você cansa de discutir”

O médico virologista Maurício Lacerda Nogueira perdeu a paciência com um internauta após rebater comentário mentiroso de que a vacina estaria matando pessoas edit

Irritado, ele disse: “Teu cú”

A resposta ganhou as redes sociais com um meme: “Quando você é um dos maiores pesquisadores do Brasil mas está cansado”.

Ao lado da resposta do médico, o meme mostra seu currículo avantajado.

Nogueira disse ao portal G1: “Perdi a paciência. Chega uma hora que você cansa de discutir. De forma nenhuma achava que isso repercutiria. Pensei que o assunto estivesse encerrado, mas não controlamos as redes sociais. As coisas saem do seu domínio.”

“Aquele comentário é uma frustração do que está acontecendo há anos. O Umberto Eco escreveu que a internet deu voz aos idiotas. As pessoas têm utilizado a internet com uma voracidade impressionante”, complementou.

