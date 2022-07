Mega boicote de ingressos é preparado para esvaziar evento de Bolsonaro no Maracanãzinho

Expectativa é esvaziar convenção do PL, nos moldes do que foi feito com Trump, nos EUA edit

247 - Aos moldes do que foi feito nos EUA, quando a juventude antifascista se mobilizou para boicotar o mega comício de Trump através da aquisição de ingressos on-line e o não comparecimento ao evento, no Brasil correntes nas redes também mobilizam a aquisição de ingressos através do site Sympla, neste link, para esvaziar a convenção do PL, partido de Jair Bolsonaro, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, marcada para o próximo domingo (24).

Para tentar controlar uma catástrofe anunciada, o PL pediu ao público geral que irá acompanhar a convenção informe as redes sociais que mantém na internet. As informações das contas no Facebook, Instagram e TikTok são solicitadas no momento do credenciamento para o evento, mas não são obrigatórias para a finalização do cadastro e a emissão do ingresso em uma plataforma virtual.

Ao tentar cadastro na plataforma, o site informa que existe uma fila de espera.

A convenção irá oficializar a candidatura de Bolsonaro para tentar a reeleição no pleito de outubro deste ano. O ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, se filiou ao PL e deve ser oficializado na chapa para disputar a vice-presidência.

Veja abaixo uma das correntes que circulam nas redes:

