Mega da Virada: números mais sorteados despertam atenção às vésperas do prêmio de R$ 1 bilhão

247 - A Mega da Virada 2025 deve movimentar milhões de apostas em todo o país com a expectativa de pagar R$ 1 bilhão, o maior prêmio já oferecido na história do concurso especial. O sorteio será realizado às 22h do dia 31 de dezembro, e as apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia.

Segundo informações publicadas pelo g1, o concurso, que se tornou um dos mais tradicionais do calendário nacional, permite apostas desde 1º de novembro e oferece aos jogadores a opção de escolher entre 6 e 20 dezenas ou recorrer ao sistema automático, a chamada Surpresinha.

À medida que o sorteio se aproxima, muitos apostadores buscam estratégias além da simples sorte. Entre padrões, superstições e análises de probabilidade, ganha destaque a curiosidade sobre quais números mais vezes já apareceram na Mega da Virada.

Dados da Caixa Econômica Federal apontam que o número 10 é o mais frequente na história do concurso, tendo sido sorteado em cinco edições. Logo depois vêm as dezenas 5 e 33, que apareceram quatro vezes cada uma ao longo das edições anteriores.

Outros números também se destacam entre os mais repetidos, reforçando a crença, entre parte dos jogadores, de que estatísticas podem orientar palpites mais certeiros. Embora matemáticos reforcem que a probabilidade é sempre igual para todos os números, muitos apostadores afirmam que recorrem às tabelas de recorrência como inspiração para montar seus jogos.

A Mega da Virada é conhecida por não acumular: se ninguém acerta as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina; se não houver ganhadores da quina, passa para quem acertou a quadra, e assim por diante. O formato aumenta a atratividade e costuma elevar o volume de apostas nos dias que antecedem o sorteio.

Com o prêmio recorde em disputa, lotéricas de diferentes regiões do país já registram filas e aumento significativo na procura. A expectativa é que o valor final arrecadado supere o de anos anteriores, impulsionado pelo ineditismo do prêmio de R$ 1 bilhão.