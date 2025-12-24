Mega da Virada vai sortear prêmio recorde de R$ 1 bilhão

247 - O sorteio da Mega da Virada 2025, que vai distribuir um prêmio recorde de R$ 1 bilhão, ocorre em exatamente uma semana, na próxima quarta-feira (31), às 22h.

Assim como em todas as edições especiais de fim de ano, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor é automaticamente repassado às faixas seguintes, começando pelos apostadores que acertarem cinco dezenas.

As apostas começaram em 1º de novembro e podem ser registradas diariamente até as 20h30. No dia do sorteio, 31 de dezembro, o sistema aceitará jogos até as 20h. A Caixa reforça que, por se tratar de um concurso especial, a demanda costuma aumentar na reta final.

O concurso 2955 poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube ou pelas redes sociais da instituição. O site das Loterias Caixa também exibirá as dezenas sorteadas e, após a apuração, permitirá consultar o rateio completo e o valor final distribuído.

Para participar, o apostador pode registrar o jogo em qualquer lotérica, pelo site das Loterias Caixa, pelo aplicativo oficial ou, no caso de clientes do banco, via Internet Banking. No volante da Mega-Sena, composto por 60 números, é possível escolher de seis a 20 dezenas. A aposta simples custa R$ 6.

Além da marcação manual, o sistema oferece modalidades como Surpresinha, em que os números são escolhidos aleatoriamente, e Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Também é possível participar por meio de bolões organizados nas lotéricas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as chances de acertar as seis dezenas variam conforme a quantidade de números escolhidos. Na aposta mínima, com seis dezenas, a probabilidade é de uma em 50 milhões. Em jogos com sete números, a chance sobe para uma em 7,1 milhões; com oito números, uma em 1,7 milhão; e com nove dezenas, uma em 595,9 mil.

Para resgatar o prêmio, o ganhador deve apresentar o bilhete original ou o comprovante da aposta, acompanhado de documento com foto e CPF, em uma lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,20 só podem ser retirados diretamente na rede de agências. Para quantias a partir de R$ 10 mil, o pagamento é feito no prazo mínimo de dois dias úteis após apresentação.

O prazo para saque é de 90 dias a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, o montante é transferido para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).