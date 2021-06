Mello Franco: 'Bolsonaro ganhou um escândalo bilionário para chamar de seu'

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que Jair Bolsonaro “ganhou um escândalo bilionário para chamar de seu”. “O rolo da Covaxin já exibia potencial para comprometer o Ministério da Saúde. Sob gestão militar, a pasta contratou a vacina indiana em tempo recorde. Aceitou pagar R$ 80 por dose, valor mais alto entre todos os imunizantes comprados pelo país”, destaca.

“Até quarta-feira, o caso era tratado como um incômodo para o governo. Com a aparição do deputado Luis Miranda, tornou-se um problema sério para Jair Bolsonaro. “O dublê de parlamentar e youtuber diz ter avisado o presidente de irregularidades no negócio de R$ 1,6 bilhão. Ele é irmão de um servidor de carreira que relatou “pressões atípicas” para agilizar o repasse à Precisa”, observa Mello Franco.

Ainda segundo ele, “Bolsonaro está tentando de tudo para abafar o assunto. Na quarta, surpreendeu ao demitir o antiministro Ricardo Salles. Ontem provocou outra aglomeração e arrancou a máscara de uma criança de colo. A ver o que ele aprontará hoje, quando os irmãos Miranda prometem abrir o bico na CPI”.

