Mello Franco: instalação da CPI 'escancarou o desespero do clã presidencial'

Jornalista Bernardo Mello Franco avalia que a instalação da CPI da Covid "escancarou o desespero do clã presidencial”. “Pelo que se viu ontem, a família tem motivos para temer a comissão. Na sessão inaugural, a tropa bolsonarista levou um baile", afirma edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco disse que a instalação da CPI da Covid “já produziu seu primeiro milagre” ao transformar o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) “num defensor do isolamento social”. “O falatório não virou votos para o governo, mas escancarou o desespero do clã presidencial”, escreve Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo desta quarta-feira (28).

“Pelo que se viu ontem, a família tem motivos para temer a comissão. Na sessão inaugural, a tropa bolsonarista levou um baile. Flávio ainda foi obrigado a engolir uma descompostura da senadora Eliziane Gama. Ela avisou que ali não era lugar para chute na porta e ironia machista”, destaca o colunista.

“Quando a reunião começou, os governistas se agarraram à liminar que impedia Renan Calheiros de assumir a relatoria. Foi uma tática desastrada. Como se previa, a decisão foi derrubada rapidamente. O senador se sentou na cadeira e desceu a lenha no Planalto”, observa Mello Franco.

Ainda segundo ele, “no dia em que a comissão entrou em campo, Bolsonaro usou cinco palavras para defender seu desempenho na pandemia. ‘Eu não errei em nada’, garantiu”. “O capitão vai precisar de outro milagre para convencer a CPI”, finaliza.

