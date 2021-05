Mello Franco: Pazuello 'pisoteou o regulamento do Exército' e 'incentivou politização da tropa'

Jornalista Bernardo Mello Franco afirma que o ex-ministro Eduardo Pazuello “pisoteou o Regulamento Disciplinar do Exército", ao participar de um ato de apoio ao governo Jair Bolsonaro. Para ele, o gesto de Pazuello "deu um novo incentivo à politização da tropa” edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco observa que, ao participar de um ato de apoio ao governo ao lado de Jair Bolsonaro, o general e ex-ministro Eduardo Pazuello “pisoteou o Regulamento Disciplinar do Exército”. “O texto proíbe militares da ativa de se manifestar, sem que estejam autorizados, sobre assuntos de ‘natureza político-partidária’. Ao ignorar a regra, o general rompeu a hierarquia e deu um novo incentivo à politização da tropa”, ressalta Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo.

“A provocação foi combinada com Bolsonaro, que viveu um dia de Mussolini com seus fanáticos de motocicleta. No passado, o capitão estimulou a anarquia militar para transitar dos quartéis ao Congresso. Agora investe na cooptação das Forças Armadas para fortalecer seu projeto autoritário”, afirma.

“Pressionado pela CPI e pelas pesquisas de opinião, Bolsonaro aposta no golpismo para intimidar adversários e contestar uma possível derrota nas urnas. Pazuello já cumpriu a primeira missão quando virou ministro e sabotou o combate à pandemia. Agora sobe no palanque do chefe para ajudá-lo a semear a baderna em 2022”, avalia.

