Mello Franco: tragédia das chuvas na Bahia resume o mandato de Bolsonaro

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco destaca, em sua coluna desta quarta-feira (5) no jornal O Globo, que enquanto Jair Bolsonaro curtia férias no litoral de Santa Catarina, o estado da Bahia enfrentava as piores enchentes em mais de três décadas". Para ele, momentos assim "são capazes de resumir um mandato presidencial"

“No dia 31, o presidente convocou cadeia de rádio e TV para um pronunciamento à nação. Em seis minutos e meio de falatório, só dedicou duas frases aos ‘nossos irmãos da Bahia’. Visitar locais de grandes tragédias é obrigação básica de qualquer governante. A presença da autoridade não devolve vidas perdidas, mas indica que os sobreviventes não estão sozinhos. É uma demonstração de respeito e empatia — duas mercadorias em falta no Planalto”, afirma Mello Franco no texto.

O jornalista observa, ainda, que Bolsonaro também “mandou rejeitar a ajuda humanitária oferecida pela Argentina. O chanceler Carlos França obedeceu calado, em mais um episódio de rebaixamento do Itamaraty”.

“O desprezo pelo sofrimento alheio é um traço conhecido da personalidade presidencial. Bolsonaro se projetou na política ao debochar das vítimas da ditadura. Na pandemia, estendeu o desdém aos órfãos da Covid. ‘Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?’, provocou, quando o país já contava 260 mil mortos. Mesmo cobrado por aliados, ele se negou a abrir mão de algumas horas de lazer para se solidarizar com os baianos. Só interrompeu as férias quando sentiu dores no próprio abdome”, finaliza.

