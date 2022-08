Membros da Justiça Eleitoral se reunirão em São Paulo em contraponto a ataques de Bolsonaro à democracia

Apoie o 247

247 - Juízes eleitorais, um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e advogados do setor vão se reunir em São Paulo na quarta-feira (3) na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, para reagir a ameaças golpistas de Jair Bolsonaro e reafirmar apoio à democracia e ao sistema eleitoral.

O encontro ocorrerá dias antes da leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", que será dia 11 de agosto. Na ocasião, será lançado o projeto documental "Memória do Direito Eleitoral Brasileiro: História Audiovisual’’.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, estarão presentes o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, o desembargador e ex-presidente da corte Waldir Sebastião de Nuevo Campos e o ex-ministro do TSE José Eduardo Alckmin.

Juízes e desembargadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul e membros do Ministério Público Eleitoral também foram convidados para a estreia na Cinemateca.

