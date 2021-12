Memes comparam personagens de “Não Olhe Para Cima" com cenário político brasileiro

Apoie o 247

ICL

No último dia 24, a Netflix lançou em sua plataforma o filme “Não Olhe Para Cima”, estrelado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill e Meryl Streep. A produção pode ser entendida como uma sátira sobre o atual momento do planeta, com mudanças climáticas, avanço da desinformação e da extrema-direita, e crescimento do pensamento negacionista.

Tão logo o filme estreou no Brasil, internautas produziram memes e sátiras comparando os personagens do filme aos atores políticos que marcam a atual situação do país.

Nomes como Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Luciano Hang e Eduardo Pazuello, entre outros, foram comparados aos personagens do filme. O cientista interpretado por DiCaprio, por exemplo, é comparado ao biólogo Átila Iamarino.

PUBLICIDADE

Veja a repercussão:

PUBLICIDADE

A Meryl Streep claramente interpretando o Bolsonaro e o Jonah Hill o Carluxo no filme "não olhe para cima" pic.twitter.com/HA1mDhr9aC — ana whit an a (@Abby_coments) December 25, 2021

Não Olhe para Cima #DontLookUp

baseado em fatos reais

Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence Meryl Streep pic.twitter.com/WRbdI8owMS PUBLICIDADE December 26, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: