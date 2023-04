Mendonça pede que PGR avalie se houve delito em discurso transfóbico do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira

Nikolas Ferreira é alvo de pelo menos cinco notícias-crime no STF, após usar uma peruca em plenário e zombar de pessoas trans no Dia Internacional da Mulher edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça encaminhou, nesta terça-feira (11), à Procuradoria-Geral da República (PGR) a notícia-crime contra o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) em decorrência do discurso transfóbico feito por ele no plenário da Câmara no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o ministro do STF acredita que a equipe de Augusto Aras é responsável por analisar se existe alguma evidência de crime e que a PGR pode solicitar permissão à Corte para investigar o caso.

Ainda conforme a reportagem, no despacho sobre a ação, Mendonça mencionou o artigo 230-B do regimento interno do STF, que estipula que a Corte não processará a comunicação de um crime, mas que deverá encaminhá-la à Procuradoria-Geral da República.

Nikolas Ferreira é alvo de pelo menos cinco notícias-crime no STF, após usar uma peruca em plenário e zombar de pessoas trans no Dia Internacional da Mulher. Durante o discurso, o parlamentar afirmou que "as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.