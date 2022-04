Mendonça toma posse como ministro substituto do TSE

André Mendonça assume a vaga que foi aberta com a posse do ministro Ricardo Lewandowski como titular da Corte eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que tomou posse recentemente após aprovação da indicação de Jair Bolsonaro, vai integrar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como juiz substituto.

Seu nome foi indicado ao final do mês de março para o mandato de dois anos, e passa agora a compartilhar da função também exercida pelos ministros Nunes Marques e Carmen Lúcia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mendonça assume a vaga que foi aberta com a posse do ministro Ricardo Lewandowski como titular da Corte eleitoral, no começo de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE