Menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada foi levada ao hospital no porta-malas para fugir de protesto

Revista Fórum - A menina de 10 anos que ficou grávida após ser estuprada pelo tio em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, precisou ser levada no porta-malas de um carro para realizar o aborto no hospital. A medida foi tomada para que a criança não fosse exposta ao protesto que acontecia em frente à instituição.

“Tivemos que lançar mão de estratégias bem delicadas, como colocar a avó e a menina no porta-malas do carro que as levou para o hospital, porque fomos informadas pela diretoria do Cisam [Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros] que existia uma movimentação muito hostil em frente à maternidade. Uma situação constrangedora e humilhante”, contou a enfermeira obstetra Paula Viana, coordenadora do grupo Curumim.

De acordo com a enfermeira, a criança entrou no hospital pelo portão dos fundos da maternidade. Após o procedimento, a menina teria dito que queria voltar para casa para jogar futebol.

