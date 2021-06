Mensagens apreendidas com blogueiro bolsonarista revelam que assessora fez prints que resultaram na demissão de Santos Cruz

Diálogos extraídos do celular do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos constam do inquérito da Polícia Federal sobre o financiamento e a realização de atos antidemocráticos edit

247 - Relatório da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o financiamento e a realização de atos antidemocráticos aponta que os diálogos extraídos do celular do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos mostram que uma mulher, identificada como Carolina Gaia e Silva, afirma ser Assessora Especial do Gabinete da Secretaria de Governo do então ministro Santos Cruz e que ela seria a autora do vazamento dos prints que culminaram na crise que resultou na demissão do militar por Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, Ana Carolina ocupa atualmente o cargo de chefe de gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos. Após assumir a autoria dos prints, Carolina disse que as imagens foram repassadas diretamente ao “Fábio da Secom”, e que este “levou ao conhecimento” de Bolsonaro. Na época, Fábio Wajngarten era o responsável pela Secom. Ela também diz que, apesar de ciente, o ex-capitão “infelizmente não teve a coragem de fazer o certo” e exonerar Santos Cruz.

“O que eu fiz, fiz pelo meu país. Não concordo com as ações que vêm sendo tomadas pelo ministro e por alguns militares do governo, de clara sabotagem e traição. Eu te procurei porque tenho certeza que você terá coragem de publicar a história correta e resgatar a verdade sobre isso. Procure o Fábio da Secom, ele sabe da história, pode falar sobre mim (só com ele)”, destaca uma das mensagens contidas no relatório da Polícia Federal.

Após receber as mensagens, Allan dos Santos teria repassado o diálogo para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

