Mentiroso da República: Bolsonaro dispara fake news em mais de cinco horas de entrevista ao Flow

247 - A entrevista de mais de 5 horas que Jair Bolsonaro (PL) concedeu ao Flow Podcast nesta segunda-feira (8) foi marcada por quase uma centena de mentiras e informações falsas, aponta o site Verdade na Rede. Durante a entrevista, o programa chegou a exibir uma tarja com a inscrição “lembre-se de pesquisar sobre tudo que for dito nesse programa”.

Durante a entrevista, o atual ocupante do Palácio do Planalto disparou fake news sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19, sobre o colapso hospitalar de Manaus, sobre o processo eleitoral e sobre segurança pública.

“Como a imprensa destacou, da ditadura à eleição de 2018, Bolsonaro mentiu o quanto quis. Além de distorcer fatos do passado, também insistiu em suas teses conspiratórias atuais, como ao reiterar seus ataques ao judiciário e ao STF. A conversa teve mentiras absurdas, como ele dizer que água de coco na veia ‘salvou a vida de soldados em guerra’, mas foi essencialmente um show de desprezo pelo país”, destaca o site.

“Foram quase 6 horas de desserviço ao país, desrespeito aos mortos pela Covid, desinformação e mentiras sobre inúmeros temas. Bolsonaro tentou se passar por uma pessoa simpática, o que ele não é. Mostrou, apenas, que as três décadas de mentiras o transformaram em alguém dissimulado, falso e incompetente. Acima de tudo, indigno de presidir o Brasil”, finaliza o texto.

Ainda de acordo com a plataforma, Bolsonaro "mentiu sobre sua campanha em 2018, mentiu sobre os registros do Golpe Militar, mentiu sobre o Teto de Gastos, mentiu sobre a apuração das eleições, mentiu que o STF o impediu de combater a Covid e mentiu dizendo que as estatais estavam em déficit antes de ele assumir".

